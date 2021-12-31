Лондон, , 00:52 — REGNUM За последние сутки в Великобритании выявили 189,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для страны. Об этом 30 декабря сообщило на своем сайте британское правительство.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Общее число подобных фактов с начала пандемии в королевстве достигло 12,7 млн. За неделю число выявляемых за сутки фактов инфицирования коронавирусом увеличилось на 45%.

Кроме того, в Великобритании за 24 часа скончались от осложнений при COVID-19 по меньшей мере 332 пациента. Всего в стране подтверждены 148,4 тысячи летальных исходов этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря Агентство по здравоохранению Великобритании объявило, что количество фактов заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» превысило в стране 200 тысяч.

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