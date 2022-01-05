Стокгольм, , 07:41 — REGNUM Лимит на депозиты для игр в онлайн-казино и сайтах игровых автоматов, который перестал действовать в Швеции в середине ноября, может быть снова возвращен, если распространение коронавируса в стране приведет к новым ковид-ограничениям после 31 января. Об этом 4 января сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

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Правительство Швеции намерено вновь внести лимит на депозиты с 7 февраля до конца июня.

«В целом эти формы азартных игр, особенно онлайн-казино, представляют собой рискованное занятие, в котором рискуют пострадать особо уязвимые граждане. В той ситуации, когда пандемия приводит к социальной изоляции людей, уязвимые пользователь подвергаются повышенному риску впасть в зависимость к азартным играм или усугубить ее», — заявил в интервью министр социального страхования Швеции Ардалан Шекараби.

Правительство Швеции намерено, чтобы в случае наложения ограничения граждане могли пополнять свои депозиты не более чем на 4 000 крон в неделю (порядка 32 000 российский рублей).

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