Берлин, , 19:57 — REGNUM Медицинское сообщество Германии бьет тревогу в связи с масштабным распространением коронавируса, ситуация в больницах страны — наихудшая за последние 20 лет, сообщает 27 декабря немецкое агентство DW.

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Как показало последнее исследование «Больничный барометр», 60% клиник в Германии ожидают экономических потерь в 2021 году. По данным Немецкой ассоциации больниц (DKG), по итогам года доля клиник, переживших убытки, вероятно, увеличится вдвое по сравнению с прошлогодним показателем.

Каждая вторая клиника в Германии жалуется на более низкую заполняемость, чем в прошлом году. Запланированные операции отменяются, чтобы освободить мощности для лечения больных COVID-19. Кроме того, количество процедур в целом сократилось, поскольку пациенты не обращаются в клиники из-за страха заражения.

Президент DKG Джеральд Гасс отметил, что в клиниках страны наблюдается самая неблагоприятная ситуация за весь период исследований «Больничный барометр», которые проводятся с 2000 года. Согласно опросу, только 11% клиник в настоящее время оценивают свое экономическое положение как нормальное, при этом всего 22% клиник ожидают улучшения в 2022 году.

Ситуация с медицинским персоналом также ухудшилась: четыре из пяти больниц сообщают о проблемах с заполнением вакантных медицинских должностей в отделениях общей и интенсивной терапии.