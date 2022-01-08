Иерусалим, , 16:27 — REGNUM Вакцинированные «Спутником V» туристы смогут въезжать в Израиль с 9 января. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Израиле.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной «Спутник V» граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями», — сообщили в посольстве.

Кроме того, соответствующая информация опубликована ина сайте минздрава Израиля, где «Спутник V» включен в список вакцин, которые позволяют иностранцам въезжать в страну с 9 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из крупнейшего медцентра Израиля имени Хаима Шибы установили, что две дозы вакцины американской вакцины Pfizer неэффективны против штамма «Омикрон» коронавирусной инфекции.

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