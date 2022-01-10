, 11:59 — REGNUM 10 января министерство здравоохранения Виктории сообщило о том, что за последние сутки в штате было выявлено 34 808 новых случаев COVID-19, что свидетельствует о сокращении их числа вторые сутки подряд после того, как 7 января был поставлено абсолютный максимум с начала пандемии — 51 356. Проводящий пресс-конференцию 10 января министр здравоохранения штата Мартин Фоули отметил, что в штате «значительно растет» число госпитализированных, передает телеканал Nine News.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

В настоящее время 161 065 жителей Виктории болеют COVID-19 в активной форме. На них приходится 491 ковид-пациент, который получает помощь медиков. Однако Фоули сказал, что число госпитализированных заметно растет.

Министр здравоохранения также предупредил, что 10 января он подпишет новые распоряжения, которые предусматривают принудительную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы здравоохранения, персоналу по уходу за престарелыми людьми, трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями, работников службы экстренной помощи, служащих исправительных пенитенциарных учреждений. Привиться в обязательном порядке должен еще целый список граждан, занятых в сфере торговли и услуг. Однако Фоули подчеркнул, что на данном этапе требование поставить прививку не затронет работников супермаркетов и магазинов розничной торговли.