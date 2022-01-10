Джакарта, , 08:39 — REGNUM Число случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Индонезии продолжает расти, сообщает Kompas.

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По последним данным, в Индонезии выявили 414 случаев заражения штаммом «Омикрон».

Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что большинство случаев заражения штаммом «Омикрон» привезли из-за границы, в частности, из Турции. Однако правительство Индонезии не заняло твердой позиции в отношении авиасообщения с Турцией.

Власти Индонезии не приняли новой политики в ответ на эту ситуацию, особенно в отношении иностранных путешественников из Турции. На сегодняшний день правительство закрыло двери для иностранных граждан из 14 стран, но Турции в списке нет. Однако этот вопрос находится на обсуждении властей.

Как сообщало ИА REGNUM, число людей, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии, достигло 116 819 952 человек.

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