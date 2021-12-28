Санто-Доминго, , 08:48 — REGNUM Доминиканская Республика одобрила применение четвертой дозы вакцины от COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

Доминиканская Республика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Власти приняли соответствующее решение в связи с появлением разновидности коронавируса «Омикрон».

Кабинет министров установил, что четвертая доза будет вводиться через шесть месяцев после третьей, причем первыми ее получат медицинские работники, лица старше 60 лет, люди с ослабленным иммунитетом, военнослужащие вооруженных сил и полиции, учителя, журналисты и люди, которым она требуется по особым обстоятельствам.

Также было принято решение, что с 31 января для посещения рабочих мест, закрытых заведений, торговых центров, баров, ресторанов, дискотек и т.д. граждане должны предъявлять карту прививок со штампами о трёх дозах вакцины.