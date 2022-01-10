Сува, , 00:46 — REGNUM Власти Фиджи решили ужесточить ограничительные меры для борьбы с распространением штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил глава минздрава республики Файияз Койа в ходе пресс-конференции.

Фиджи Nathan Hughes Hamilton

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По его словам, штамм «Омикрон» уже начал стремительно распространяться по стране. В связи с этим власти решили ужесточить ряд ограничительных мер для борьбы с распространением инфекции. В частности, за несоблюдение санитарных требований по COVID-19 на Фиджи будут штрафовать.

Жителям, отказывающимся носить защитную маску в общественных местах, теперь грозит штраф размером 250 фиджийских долларов (около $117). За отказ проверять температуру тела физическим лицам грозит штраф размером 250 фиджийских долларов (около $117), а юридическим — 1000 фиджийских долларов (около $468,6). Кроме того, в стране запретят проведение собраний численностью более 20 человек.