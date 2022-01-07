Пекин, , 10:26 — REGNUM На сегодняшний день в КНР полностью прошли вакцинацию от COVID-19 86% населения страны. Об этом 7 января рассказал ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань в ходе мероприятия в городе Гуанчжоу в южной провинции КНР Гуандун.

Вакцина от коронавируса. Китай Marco Verch

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«По состоянию на 6 января текущего года 1 млрд 213 млн человек по всей стране завершили полный процесс вакцинации, и уровень иммунизации достиг 86%. Теоретически (цель коллективного иммунитета — ред.) достигнута», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом вирусолог уточнил, что уровень смертности от нового заболевания в стране является наиболее низким во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского — рассказала о том, как определить одновременное заражение гриппом и COVID-19.