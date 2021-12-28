Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге поблагодарил Россию за помощь во время пандемии COVID-19.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени», — сказал он.

Токаев подчеркнул, что на основе российской технологии «Спутник V» в Казахстане смогли наладить совместное производство в Караганде.

«Вакцина «Спутник V», можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление коронавируса», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Казахастана Жандос Буркитбаев заявил, что республика в ближайшее время приобретёт порядка 5 млн доз вакцин от COVID-19.

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