Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Американские авиалинии в разгар рождественских праздников 27 декабря отменили сотни рейсов на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон», который вынуждает персонал изолироваться, а туристов оставаться дома, сообщает Reuters.

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Акции American Airlines, United Airlines, Delta Air и Southwest Airlines упали на 2−3% перед началом торгов.

Согласно данным сайта FlightAware, который отслеживает рейсы, почти 740 рейсов в США или из США были отменены ранним утром понедельника. При этом в праздничные выходные отменили порядка 3 тысяч рейсов, хотя именно это время является самым популярным среди туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в американском штате Нью-Йорк было подтверждено 38835 новых случаев заражения коронавирусом, в то время как сутками ранее было выявлено 28 924 случая.