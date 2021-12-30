Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Данные исследования американской вакцины Johnson & Johnson в Южной Африке показывают, что третья доза препарата эффективна против штамма «Омикрон», который стремительно распространяется по многим странам, сообщает 30 декабря The New York Times.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В исследовании приняли участие более 69 тысяч привитых медицинских работников и невакцинированных жителей Южной Африки. Сравнив результаты двух групп, эксперты выяснили, что две прививки вакцины снижают риск госпитализации при заражении этим штаммом примерно на 85%.

Напомним, ранее отдельное исследование в Южной Африке выявило, что две дозы вакцины Pfizer-BioNTech снижают риск госпитализации примерно на 70%.

Отметим, что хотя американский регулятор и одобрил вакцину Johnson & Johnson для применения в США, эксперты советуют гражданам прививаться другими препаратами на фоне случаев возникновения тромбов, связанных с вакциной Johnson & Johnson.