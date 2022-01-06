Женева, Швейцария, , 19:10 — REGNUM Число случаев COVID-19 в мире за две недели увеличилось на 71%, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне, количество случаев заражений за последние семь дней увеличилось на 71%. Он разнится в зависимости от региона», — сказала она на брифинге.

Мария Ван Керкхове уточнила, что в Соединенных Штатах зафиксировано увеличение на 100%.

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Она добавила, что за прошедшую неделю ВОЗ получила данные о 9,5 млн случаев COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев заявил, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» в большей степени страдает иммунная система человека.