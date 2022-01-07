Багдад, , 00:51 — REGNUM Первые случаи заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили на территории Ирака. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По данным ведомства, пять случаев заражения этой разновидностью вируса зафиксировали в провинции Дахук. При этом уточняется, что все заболевшие прибыли на иракскую территорию из-за границы. Отмечается, что выявить штамм «Омикрон» получилось благодаря работе лаборатории в Багдаде.

Также за минувшие сутки в Ираке вывили 665 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на иракской территории достигло 2 095 848. Кроме того, за 6 января в республике скончались трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ираке от осложнений COVID-19 умерли 24 194 человека.