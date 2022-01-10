Стокгольм, , 13:32 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и представители Агентства общественного здравоохранения проведут пресс-конференцию 10 января, где речь пойдет о новых мерах в отношении борьбы с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении правительства на официальном сайте.

Стокгольм, Швеция

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По информации обозревателя внутренней политики радиостанции Sveriges Radio Фредрика Фуртенбаха, ограничения будут ужесточены для всех, а не только для непривитых.

О том, что меры по инфекционному контролю будут ужесточены говорит и состав участников пресс-конференции. К журналистам выйдут премьер-министр страны Андерссон, министр социальных дел Лена Халленгрен, генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл и генеральный директор Национального совета здравоохранения и социального обеспечения Оливия Вигселл.

О каких новых ковид-ограничениях может идти речь, пока не уточняется. Пресс-конференция была созвана в срочном порядке.