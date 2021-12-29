Стокгольм, , 15:20 — REGNUM В настоящее время Швеция отстает от других стран Северной Европы в деле иммунизации населения от COVID-19. Об этом 29 декабря написала газета SvD.

Флаг Швеции Publicdomainpictures.net

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Наряду с Норвегией Швеция находится на последнем месте по числу вакцинированных двумя дозами. Например, среди шведов старше 90 лет 71% получили третью дозу, в то время как в Дании это сделали почти девять из десяти.

«Швеция также является худшей из стран Северной Европы с точки зрения доли населения, получившего первый компонент вакцины», — пишут журналисты.

Значительно больше детей в возрасте от 12 до 15 лет были вакцинированы в Финляндии и Дании.

«Всегда сложно проводить сравнения с другими странами, но региональные власти [Швеции] учатся и друг у друга, и у других стран, точно так же, как и другие страны учатся у нас», — сказала в интервью изданию Эмма Спак, являющаяся одним из руководителем Ассоциации органов областного и муниципального управления Швеции.