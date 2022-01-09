Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе (США) доказали, что антитела, появляющиеся у переболевших COVID-19, представляют опасность для здоровья. Результаты работы опубликованы в Journal of Translational Medicine.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Ученые предупредили, что спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19 у пациентов может сформироваться повышенный уровень антител, способных работать неправильно.

У 177 медработников, переболевших COVID-19 до создания вакцин, в течение 6 мес. обнаруживали стойкие антитела, обладающие способностью атаковать здоровые клетки и вызывать хронические воспаления, повреждения суставов и нервной системы.

При этом ранее ученые Института исследований приматов в Геттингене в Германии доказали бесполезность основных антител против штамма «Омикрон».