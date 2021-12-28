Канберра, 28 декабря 2021, 16:24 — REGNUM Последние данные из Великобритании свидетельствуют о том, что Австралия, скорее всего, сделала «ставку» на неверную вакцину при иммунизации населения от COVID-19 после того, как выяснилось, что инъекция препарата AstraZeneca вырабатывает у организма потенциальную защиту от коронавируса на всю жизнь. Об этом 28 декабря сообщил австралийский новостной портал News.com.au.

Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca
Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca
(сс) gencat cat

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Всего на территории Австралии поставлено 13,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca, но в значительной степени власти полагались на препарат Pfizer — 25,3 миллиона доз.

Теперь, когда в Европе снова растет уровень распространения коронавируса, растет и число смертей от COVID-19. Однако этого не происходит в Великобритании, где медицинские власти предпочли прививать препаратом производства AstraZeneca, а не Pfizer.

Напомним, что в октябре этого года в Австралии вообще перестала производить вакцину AstraZeneca.

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