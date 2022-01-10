Рим, , 22:01 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 10 января, в Италии умерли 139 265 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 227 (днем ранее — на 157), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это самый высокий показатель с мая 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на 101 762 (днем ранее — на 155 659).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 7 554 344 — более 12% населения страны. В настоящее время заражены 2 004 597 человек (на 60 618 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 46,69 миллиона человек (более 77,5% граждан страны).