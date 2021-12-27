Вашингтон, , 17:30 — REGNUM В октябре Белый дом отказался от плана по ежемесячному выпуску на рынок более 730 млн домашних тестов на COVID-19, сообщает 27 декабря Fox News.

Белый дом

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Информация об этом появилась на фоне сообщений о задержке с реализацией обещанной Белым домом программы по бесплатной раздаче тестов американцам во всех штатах.

Сообщается, что в октябре ведущими экспертами из Гарварда, фонда Рокфеллера и других организаций был составлен план по наращиванию производственных мощностей для предотвращения всплеска заболеваемости COVID-19 в период праздников. Однако тогда Белый дом отклонил это предложение.

На фоне зимнего роста заболеваемости и распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» администрация президента Джо Байдена изменила приоритеты и пообещала с января 2022 года позволить американцам через веб-сайт заказывать бесплатные наборы для тестирования на дому.