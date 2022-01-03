Тирасполь, , 12:39 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) эпидемиологическая ситуация улучшает десять недель подряд. Об этом 3 января доложили главе ПМР Вадиму Красносельскому на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

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Сообщается, что перед новогодними праздниками в Приднестровье свернули временные стационары для пациентов с COVID-19, развёрнутые в республиканском Госпитале инвалидов Великой Отечественной войны, Бендерском центре материи ребёнка и Каменской больницы. После этого загруженность ковидных госпиталей составила 67%.

Всего в республике госпитализировано 183 пациента с COVID-19. Их них в тяжелом состоянии — 27, а к аппаратам ИВЛ подключены шесть человек.

За прошедшую неделю в результате 4 361 исследования заражение выявили в 622 случаях. Большинство из них проходят лечение на дому.

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