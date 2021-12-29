Нью-Йорк, США, , 18:29 — REGNUM Противники вакцинации от коронавируса устроили акцию протеста в одном из ресторанов быстрого питания Burger King в Бруклине, США, в результате чего полицией были задержаны пять человек, сообщает 29 декабря Fox News.

Бруклинский мост, вид из Бруклина, 1896

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На видео, распространённом в интернете, видно, как протестующие без масок кричали на сотрудников заведения за отказ их обслуживать. Отметим, что согласно приказу властей города, только вакцинированные жители могут обедать внутри общественных заведений.

При задержании полицейскими некоторых из протестующих часть людей на улице выкрикивала оскорбления в сторону сотрудников правопорядка.

Задержанным было предписано явиться в уголовный суд Нью-Йорка для предъявления им обвинений в незаконном проникновении.

Напомним, ранее губернатор штата Нью-Йорк объявила о вступлении в силу приказа о вакцинации работников частного сектора. Теперь даже дети от 5 до 11 лет, живущие в Нью-Йорке, должны иметь сертификат хотя бы об одной прививке для посещения ресторанов, фитнес-клубов или развлекательных заведений в помещениях.

Ранее движение по Бруклинскому мосту было перекрыто по всем полосам из-за акций протеста против обязательной вакцинации сотрудников государственного сектора. Среди протестующих были замечены сотрудники пожарного департамента, службы скорой медицинской помощи, департамента санитарии и департамента полиции Нью-Йорка.