Бали, Индонезия, , 16:49 — REGNUM Туристов будут высылать с Бали (Индонезия), если они попадутся на нарушении социальных ограничений в новогодние праздники, сообщает 30 декабря Agence France-Presse.

Попались Цитата из м/ф «Мадагаскар». реж Эрик Дарнелл, Том МакГрат. 2005. США

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По словам главы иммиграционной службы Бали Джамарули Манихурука, такие меры власти приняли для предотвращения распространения штамма коронавируса «Омикрон». За этот год с острова уже выслано свыше двух сотен иностранцев, причём за коронавирусные ограничения — семеро.

Напомним, на Бали до 2 января 2022 года запрещены массовые мероприятия и фейерверки. Только на две трети разрешено заполнять точки общепита и торговые центры.

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