Рамат-Ган, 27 декабря 2021, 14:42 — REGNUM Первый житель Израиля получил четвертую прививку против коронавируса, сообщают «Вести Израиль» 27 декабря.
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Привитым стал медик, которые принимает участие в исследовании больницы «Шиба». Это профессор Яаков Лави, глава отделения пересадки сердца.
Целью проводимого больницей эксперимента является изучение эффективности вакцинации четвертой дозой по сравнению с прививкой тремя дозами.