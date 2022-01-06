Тбилиси, , 13:23 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 908 813 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3567 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 6 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 949 176 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 904 903 победили инфекцию, в том числе 2105 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 009 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 41 скончался в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4372 пациента, в оборудованных гостиницах — 936.

Днём ранее в Грузии в ходе 40 377 исследований выявили 3436 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1805 человек, скончались 32 пациента с COVID-19.