Сеул, , 05:27 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 5037 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул by m-louis

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По его данным, 4930 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в республике выявляют свыше 5 тыс. инфицированных ежедневно. При этом ранее в Южной Корее фиксировалось кратковременное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 625 967. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 5455 человек.