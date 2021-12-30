Берлин, , 23:18 — REGNUM Военное ведомство Германии проверяет угрозы человека в военной форме в адрес властей страны, видеозапись которых распространяется в соцсетях, сообщает 30 декабря минобороны ФРГ на своей странице в Twitter.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идёт о видео, на котором облаченный в камуфлированную форму мужчина угрожает властям из-за коронавирусных ограничений и вакцинации.

«В сети распространяется видео с, предположительно, военнослужащим, которое содержит неприемлемые угрозы против правового государства. Уже ведется проверка», — сообщает минобороны ФРГ.

В частности, мужчина, называющий себя «обер-фельдфебелем», требует отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, а также вакцинации, обязательной для военнослужащих.

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