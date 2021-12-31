Иерусалим, , 12:12 — REGNUM Первый случай одновременного заражения COVID-19 и гриппом выявлен в Израиле. Об этом 31 декабря передает la Repubblica.

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По предварительным данным, заразившейся оказалась роженица, вакцинацию она не проходила. В настоящий момент она чувствует себя хорошо, за ее состоянием наблюдают врачи.

«У нее диагностированы грипп и коронавирус… Оба теста дали положительный результат», — отметили в израильском медицинском центре.

Минздрав страны изучает данный случай заражения.