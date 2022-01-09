Рим, , 05:18 — REGNUM Футбольные матчи итальянской Серии А могут посещать не более 5 тыс. зрителей в период с 15 января по 5 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Поводом для введения ограничений послужил рост заболеваемости COVID-19 в стране, а также среди персонала и футболистов клубов Серии А. Ограничительные меры затронут матчи 22 и 23 тура. Также на этот период не будут продаваться билеты на гостевые сектора стадионов, чтобы болельщики не перемещались из одного города в другой и не распространяли инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января проведение четырех матчей в итальянской серии А приостановили из-за выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди футболистов. Отмечалось, что подобная мера используется впервые за сезон 2021\2022 года.

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