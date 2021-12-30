Стокгольм, , 12:49 — REGNUM Проблема с отмененными рейсами, осуществляемыми шведским национальным переводчиком SJ (аналог РЖД), сохранится в начале следующего года, поскольку многие сотрудники компании берут больничные отпуска на фоне обширного распространения коронавирусной инфекции в Швеции. Об этом 30 декабря сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Всего SJ планирует отменять по 30 ж/д рейсов в день в течение первого квартала 2022 года.

«У нас будет небольшое сокращение количества поездок, по крайней мере, в течение января и февраля, но, возможно, еще и в марте», — заявил в интервью газете DN Ларс Линдберг, руководитель отдела трафика и обслуживания SJ.

Напомним, что ранее в компании также отменили сотни рейсов, запланированных на рождественские и новогодние праздничные дни.