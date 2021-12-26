Рим, , 17:44 — REGNUM Эффективность вакцинации от COVID-19 падает чуть более чем на 40% через пять месяцев после введения второй дозы, сообщили в Высшем институте здоровья Италии.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

«Через 150 дней после завершения цикла вакцинации эффективность препаратов в предотвращении заболевания… снижается с 71,5% до 30,1%», — сообщили в институте.

Вместе с тем там отметили, что эффективность вакцинации в предотвращении тяжёлого протекания заболевания при инфицировании составляет 92,7% у тех, кто был привит менее пяти месяцев назад, и 82,2% у тех, кто был привит более 150 дней назад.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 22 декабря, в Италии умерли 136 077 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 146 (днем ранее — на 153). Число подтвержденных носителей выросло на 36 293 (днем ранее — на 30 798), что является самым высоким показателем более чем за год.