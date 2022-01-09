Нью-Дели, , 17:57 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» может быть более опасным для детей, т.к. частота дыхания у них выше, чем у взрослых. Это делает детей более восприимчивыми к содержащимся в воздухе биологическим агентам, считают ученые из Индии, передает IANS.

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«Дыхательные пути детей меньше… Этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути, следовательно есть вероятность того, что дети столкнутся с большим чем взрослые количеством проблем, которые могут вызывать беспокойство», — отметил ученый.

По последним данным, с начала января общее число болеющих COVID-19 в Индии увеличилось в 5 раз и составляет более 590,6 тыс. человек. В стране наблюдается экспоненциальный рост, который, скорее всего, обусловлен штаммом «Омикрон».