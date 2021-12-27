Сидней, Австралия, , 10:42 — REGNUM Одна из лабораторий австралийского Сиднея предоставила неверные образцы 995 тестов на коронавирус, сообщив людям, что были отрицательными, хотя на самом деле результаты еще не были определены. Об этом 27 декабря сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость поступила на фоне после того, как та же самая лаборатория SydPath сообщила более чем 400 людям, болевшим COVID-19, что результат их тестов на коронавирус отрицательный.

«Группа экстренного реагирования, расследующая причину этой ошибки, выявила еще примерно 995 человек, прошедших тестирование 23 и 24 декабря, которым было преждевременно отправлено SMS-сообщение с уведомлением о том, что их тест был отрицательным, хотя на самом деле их истинный результат еще не был определен», — говорится в заявлении лаборатории.

В SydPath извинились за ошибку, отметив, что она связана с «человеческим фактором».

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