Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Жители США столкнутся с серьезными проблемами, связанными с распространением штамма коронавируса «Омикрон» уже в предстоящие недели. Об этом 31 декабря предупредил в эфире MSNBC Майкл Остерхолм — директор центра исследования инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты.

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«Январь станет вирусной бурей. С трудностями столкнется все наше общество», — отметил он, добавив, что скоро можно ожидать «драматического» роста числа заражений коронавирусом.

Ранее пик роста заболеваемости спрогнозировал ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи. По его оценкам, острой ситуация станет в конце января.