Париж, , 15:04 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба парижской команды.

Лионель Месси Fifa.com

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Кроме того, указывается, что также SARS-CoV-2 выявлен у испанского защитник парижан Хуана Берната, испанского голкипера Серхио Рико и полузащитника Натана Битюмазаля. Уточняется, что в настоящее время все заразившиеся коронавирусом игроки находятся на самоизоляции.

Также отмечается, что ранее получивший травму бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сможет начать тренировки примерно через три недели.

Отметим, «ПСЖ» 3 января должен сыграть в матче 1/16 финала Кубка Франции с командой «Ванн». Парижский клуб занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 46 очками после 19 туров.