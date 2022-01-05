Сидней, Австралия, , 12:59 — REGNUM В настоящее время на всей территории Австралии наблюдается острый дефицит экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, в результате чего правительство страны вынуждено предпринимать экстренные меры для удовлетворения спроса, а оппозиция настаивает, чтобы тесты гражданам выдавали бесплатно.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте CEBIT Australia

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Выступая 5 января на пресс-конференции, Доминик Перротте, премьер-министр самого крупного штата Новый Южный Уэльс, заверил общественность, что его правительство «не пожалеет ни одного доллара», чтобы обеспечить население тестами, передает телеканал Sky News.

«Нет такой суммы в долларах, которую мы бы не заплатили, чтобы гарантировать, что по мере прохождения этого следующего этапа [пандемии], экспресс-тесты на антитела будут доступны любому человеку в штате, который в них нуждается», — сказал Перротте.

В то же время он подчеркнул, что всеобщий бесплатный доступ к экспресс-тестам не был согласован в ходе заседания Национального кабинета министров из-за политических разногласий между представителями штатов и территорий.

Напомним, что ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что, хотя тесты и не станут бесплатными для всех, но их бесплатно смогут получить самые уязвимые слои населения.