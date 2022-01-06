Буэнос-Айрес, , 04:54 — REGNUM За последние 24 часа более 95 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 было подтверждено в Аргентине. Об этом 6 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны в Twitter.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Общее число новых случаев заражения коронавирусом возросло на 95 159 и достигло 5 915 695 с начала пандемии. При этом количество летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 за последние 24 часа составило 52 случая, всего с начала пандемии коронавируса в стране среди пациентов с выявленным коронавирусом скончалось 117 346 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном числе подтверждённых за сутки новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Аргентине.

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