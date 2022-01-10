Женева, Швейцария, , 22:20 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки получила данные об 1 736 233 новых случаях заражения коронавирусом в мире, общее число выявленных инфицированных достигло 305 914 601. Соответствующие данные приводятся 10 января на официальном сайте ВОЗ.

Коронавирус

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Сообщается также, что за 24 часа в мире скончались ещё по меньшей мере 4029 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 5 486 304.

Следует отметить, что данные о заболеваемости и смертности от COVID-19 в отдельных регионах продолжают поступать в ВОЗ со значительными задержками на фоне праздников.

По данным организации, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю стали США, Франция, Великобритания, Италия, Индия, Аргентина, Испания, Австралия, Турция и Германия.