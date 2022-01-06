Стокгольм, , 14:51 — REGNUM Норвежские школьники сдадут тест на COVID-19 перед тем, как пойти в школу. Правительство Норвегии предусмотрело данную меру, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции в стране. Однако соседняя Швеция не последует примеру, и шведские ученики, перед тем как вернуться с каникул, никаких тестов сдавать не будут. Об этом 6 января сообщил телеканал SVT.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Агентство общественного здравоохранения Швеции не считает целесообразным проводить массовое тестирование на COVID-19 как учащихся, так и педагогов.

«Прежде всего, если это делать, то это будет лишь точечным усилием и оценкой ситуации только тогда, когда образец будет взят. Поэтому мы не думаем, что сделать это всего один раз — такая уж эффективная мера», — заявила на пресс-конференции представитель ведомства Бритта Бьоркхольм.

По ее словам, более целесообразным будет, если администрации школ организуют образовательный процесс таким образом, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе.