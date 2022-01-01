Париж, , 15:11 — REGNUM С 3 января требование носить маски в общественных местах во Франции распространится на детей с 6 до 10 лет. Об этом сообщается в декрете в официальном бюллетене законодательства страны.

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Ранее требование касалось людей с 11 лет и действует в предприятиях общественного питания, общественном транспорте, а также спортивных учреждениях.

В бюллетене этот декрет опубликуют 3 января, тогда он и вступит в силу.

Ситуация с коронавирусом в стране «критическая», министр здравоохранения Оливье Веран отметил, что штамм «Омикрон» станет преобладающим во Франции в скором времени.