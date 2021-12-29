Куала-Лумпур, , 07:59 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 2897 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Куала-Лумпур, Малайзия Indra Gunawan

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 2 746 833. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 31 392 пациента.

Отмечается, что в королевстве с 21 декабря уже выявили 306 случаев подозрения на заражение штаммом «Омикрон». Пока минздрав Малайзии ожидает результатов более глубоких исследований проб, взятых у зараженных. Также отмечается, что к 29 декабря в королевстве привились против коронавирусной инфекции уже 78,4% жителей.