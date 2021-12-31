Лондон, , 20:15 — REGNUM Риск госпитализации после заражения штаммом коронавируса «Омикрон» снижается в среднем на 80% после трех прививок от COVID-19. Об этом говорится в докладе, распространенном Агентством по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA).

«Проведенный анализ показал, что в случае с «Омикроном» риск госпитализации ниже после получения второй и третьей доз вакцины», — говорится в докладе.

В нем также отмечается, что по сравнению со случаями заражения «Омикроном» среди невакцинированных, риск госпитализации после трех прививок был ниже в среднем на 81%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вероника Скворцова — экс-министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) — высказалась о сроках окончания пандемии коронавируса.

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