Нью-Йорк, США, , 08:44 — REGNUM Из-за связанных с пандемией коронавирусом в Канаде ограничений посещаемости, североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла восемь матчей регулярного чемпионата. Об этом 1 января сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ

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Уточняется, что перенесены матчи: «Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд», который должен был пройти 4 января, «Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Йорк Айлендерс» (6 января), «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (9 января), «Калгари Флеймз» — «Нью-Йорк Айлендер» (12 января), «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд» (13 января), «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс» (15 января), «Калгари Флеймз» — «Вегас Голден Найтс» (16 января) и «Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз» (17 января).

Кроме того, указывается, что также после многочисленных изменений в расписании перенесен матч с участием «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сиэтл Кракен», намеченный на 5 января.

При этом отмечается, что точные даты проведения указанных матчей будут определены НХЛ позднее.