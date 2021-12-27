Копенгаген, , 11:51 — REGNUM 26 декабря в Дании выявили почти 14 900 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордом для страны, которая пережила первые волны пандемии коронавирусной инфекции гораздо мягче, чем остальные европейские страны. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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«Рост числа новых случаев произошел после нескольких дней снижения», — пишут журналисты.

Анестезиолог Торбен Могенсен объяснил в интервью SVT широкое распространение инфекции новым штаммом «Омикрон», который был обнаружен в Южной Африке в ноябре уходящего года.

По состоянию на 26 декабря число пациентов с коронавирусом, получающих стационарное лечение, выросло на 57 до 579. В тот же день 13 человек были признаны умершими в результате заболевания COVID-19.