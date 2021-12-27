Минск, , 10:18 — REGNUM Вакцинация детей от коронавирусной инфекции началась в Белоруссии. Об этом 27 декабря сообщает агентство БелТА.

Вакцинация NIAID

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«Привить против COVID-19 можно детей в возрасте 12−17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что вакцинацию можно будет пройти не ранее чем через полгода с момента, когда ребенок переболел новым заболеванием, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцины, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей.

Также указывается, что для вакцинации детей указанной возрастной группы в Белоруссии предлагается вакцина Verо Cell китайского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что розыгрыш путевки на Мальдивы для проживающих в Нур-Султане привившихся от COVID-19 пенсионеров переносится с 29 декабря на февраль 2022 года из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».