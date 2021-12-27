Токио, , 09:59 — REGNUM Американские военные стали снова проходить выездом в Японию ПЦР-тесты на коронавирус, от чего они ранее были освобождены. Об этом 27 декабря рассказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы по-прежнему будем требовать от США принимать все возможные меры, чтобы препятствовать распространению инфекции», — сказал он.

Также Мацуно указал, что командование военными США в Японии в дополнение к тестам намерено ужесточить требования к ношению защитных масок на американских военных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ноябре нынешнего года японские Вооруженные силы провели учения на случай военного захвата находящихся под контролем Японии островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые также претендует Китай.