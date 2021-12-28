Питешти, , 22:38 — REGNUM У годовалого ребенка в городе Питешти на юге Румынии местные врачи подтвердили заражение штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Ребенок (сс) adibalea

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Согласно официальной информации, болезнь ребенка протекает в легкой форме, однако медики настаивают на постоянном наблюдении пациента. В настоящее время он и его мать находятся в палате интенсивной терапии детского отделения районной больницы Питешти.

Отметим, что несколько дней назад мальчик вернулся с родителями из Великобритании, где на данный момент зарегистрирован рекордно высокий уровень заболеваемости этим видом инфекции.

Таким образом, ребенок из Питешти стал самым маленьким гражданином Румынии, зараженным новым штаммом. Всего в стране зарегистрировано 39 случаев заболевания «Омикроном».

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