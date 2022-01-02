Лондон, 2 января 2022, 18:34 — REGNUM Гражданам Кувейта рекомендуется покинуть Великобританию из-за роста числа случаев заражения штаммом «Омикрон». Об этом заявили в посольстве Кувейта в Великобритании, передает Reuters.
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Гражданам Кувейта необходимо покинуть Великобританию из-за «значительного и беспрецедентного» увеличения случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает ИА Красная Весна.
По приезде в Кувейт гражданам необходимо будет пройти карантин, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией. В посольстве рекомендовали также соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
31 декабря 2021 г. ежедневное количество новых случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло до рекордных 189 тыс. 846 человек.