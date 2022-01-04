Сухум, , 09:40 — REGNUM 140 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 3 января в ходе 697 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 138 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 47 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 38 007 носителей SARS-CoV-2. Из них 30 378 победили инфекцию. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. За всё время 561 пациент с диагнозом COVID-19 скончался, в том числе четверо — за прошлые сутки.

До этого в Абхазии последний раз сообщали данные о числе заразившихся коронавирусом 30 декабря 2021 года. Тогда за сутки в ходе 445 тестов выявили 83 случая заражения коронавирусом.