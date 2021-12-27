Варшава, , 14:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 27 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 5 029 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике умерли 38 человек.

В сообщении указано, что сегодняшние данные свидетельствуют о постепенном утихании четвертой волны пандемии. Там отмечается, что количество случаев инфицирования по сравнению с прошлой неделей сократилось на 22%

В больницах по состоянию на 27 декабря находятся 21 109 пациентов с COVID-19. Из них 2 069 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.